Aug 2, 2025 11:44 AMClock
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الجيش الأوكراني: استهدفنا منشآت نفطية في مناطق ريازان ونوفوكويبيشيفسك وفورونيج في روسيا

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