Jul 18, 2025 11:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الأردني يُسقط طائرة موجهة عن بُعد حاولت تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية في المنطقة العسكرية الجنوبية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o