Aug 4, 2025 2:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على قطاع غزة اليوم بمشاركة الإمارات وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o