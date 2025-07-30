آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Jul 30, 2025 12:30 PM
أبرز الأحداث
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة حاولت تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية في المنطقة العسكرية الجنوبية
إخترنا لك
حماس: لا معنى لاستمرار المفاوضات في ظل التجويع بقطاع غزة
2025-08-01 08:57:36
أبرز الأحداث
مجلة "ذي أتلانتيك" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: لا نتوقع أن يحا...
2025-08-01 08:08:09
أبرز الأحداث
الرئيس عون يزور المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في...
2025-08-01 08:06:26
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
وسام قبرصيّ رفيع للسفيرة الحجل قبيْل انتقالها
إنخفاض في أسعار المحروقات
الحوثيون يقررون إعدام نجل الرئيس اليمني الراحل
حماس: لا معنى لاستمرار المفاوضات في ظل التجويع بقطاع غزة
المقدسي: لا قيامة للوطن دون قضاء محرر من السياسة والسياسيين
تحية للجيش في عيده: مواقف تؤكد حصرية السلاح بالدولة
سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا
صور متداوَلة - أدرعي يزور "مجتمعات درزية" في سوريا ويلتقي مشايخها
مجلة "ذي أتلانتيك" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: لا نتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بشكل فعلي
الرئيس عون يزور المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في الحدت، للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن وأساليب العمل
أسطول المحيط الهادئ الروسي: انطلاق مناورات بحرية روسية صينية مشتركة في بحر اليابان
روبيو: لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بدون موافقة إسرائيل
دوليات
روبيو: لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بدون موافقة إسرائيل
صحة
دعم القطاع الطبي بين حداد وشلالا
سلوم: هذا سبب أزمة الأدوية
الأولى من نوعها.. حقنة ثورية تنهي معاناة فقدان السمع نهائيا
ناصر الدين وشقير يدشنان وحدة غسيل الكلى في مستشفى رفيق الحريري الجامعي
وزير الصحة يعرض مع رئيس مكتب التعاون الروسي - اللبناني سبل التعاون والتنسيق
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
9:20 AM
وسام قبرصيّ رفيع للسفيرة الحجل قبيْل انتقالها
9:09 AM
إنخفاض في أسعار المحروقات
9:05 AM
الحوثيون يقررون إعدام نجل الرئيس اليمني الراحل
8:57 AM
حماس: لا معنى لاستمرار المفاوضات في ظل التجويع بقطاع غزة
8:48 AM
المقدسي: لا قيامة للوطن دون قضاء محرر من السياسة والسياسيين
8:25 AM
تحية للجيش في عيده: مواقف تؤكد حصرية السلاح بالدولة
8:20 AM
سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا
8:11 AM
صور متداوَلة - أدرعي يزور "مجتمعات درزية" في سوريا ويلتقي مشايخها
8:08 AM
مجلة "ذي أتلانتيك" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: لا نتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بشكل فعلي
8:06 AM
الرئيس عون يزور المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في الحدت، للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن وأساليب العمل
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
اقتصاد
9:09 AM
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقليميات
9:05 AM
الحوثيون يقررون إعدام نجل الرئيس اليمني ال...
أخبار محلية
8:25 AM
تحية للجيش في عيده: مواقف تؤكد حصرية السلا...
أخبار محلية
8:20 AM
سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على...
اقليميات
8:11 AM
صور متداوَلة - أدرعي يزور "مجتمعات درزية" ...
دوليات
7:22 AM
الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تدخل حيّ...
صحف
7:09 AM
عقوبات الكويت تُفاقم أزمة "حزب الله" ودول ...
خاص
Jul 31, 2025 12:37 PM
قاآني في العراق.. بغداد ستدفع ثمن تمسك اير...
خاص
Jul 31, 2025 11:44 AM
قاسم مرشدا للجمهورية.. تهويل وضغوط لإفشال ...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o