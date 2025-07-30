Jul 30, 2025 5:37 PMClock
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الجيش الأردني: الأردن والإمارات ينفذان إنزالاً جويّاً للمساعدات شمل 16 طناً من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة

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