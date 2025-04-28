Apr 28, 2025 12:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الأردني: إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين إلى الداخل السوري خلال إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عند الحدود الشرقية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o