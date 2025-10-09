Oct 9, 2025 6:49 PMClock
أخبار محلية
الجميّل يلتقي ميشال الدويهي وتأكيد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب ميشال الدويهي، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية. 
كما حضر اللقاء معاون رئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر وتم التأكيد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة.

