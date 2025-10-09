استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب ميشال الدويهي، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية.

كما حضر اللقاء معاون رئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر وتم التأكيد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة.