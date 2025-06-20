استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل النائب نعمة افرام في بكفيا، بحضور النائب الدكتور سليم الصايغ وجرى بحث في التطورات الإقليمية وسبل حماية لبنان من انعكاساتها.

بعد اللقاء رحّب رئيس الكتائب بالنائب افرام، مؤكدًا البقاء يدًا بيد في خدمة لبنان ومصلحة اللبنانيين ونحذر اليوم من جرّ لبنان إلى الحرب بين إيران وإسرائيل."

وعلّق الجميّل على تصريح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير الذي اعتبر فيه أن الحزب هو جزء من المعركة القائمة بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أننا نرفض هذا الموضوع رفضًا قاطعًا إذ لا يحق لأحد أن يجر لبنان لأي مغامرة جديدة فقد سبق وأنجرينا الى مغامرة للدفاع عن غزة ورأينا ما حصل بلبنان، وأضاف: "حان الوقت للتضامن مع لبنان، فبلدنا منكوب واقتصادنا منهار والشعب يرمم نفسه لبناء بلده وحان الوقت للنظر الى الداخل وحماية بلدنا وتحييده عن أي صراع لا علاقة له فيه فالحياد لا يعني عدم الدفاع عن النفس إنما عدم التدخل في صراعات ومعارك وحروب لا علاقة لنا فيها".

وشدد رئيس الكتائب على ضرورة ألّا ينجرّ حزب الله إلى مغامرة جديدة ويجرّ معه لبنان لما لذلك من نتائج صعبة، متمنيًا من الدولة والجيش ورئيسيّ الجمهورية والحكومة ان يكونا حازمين وأن تمنع الدولة لأول مرة بتاريخها بكل الوسائل المتاحة أمامها أي مغامرة من هذا النوع ليس فقط بالتمنيات والبيانات والاستنكارات بل أن تثبت أنها فعلاً دولة وتمنع أي فتح أي جبهة من لبنان بأي اتجاه كان.

وتابع الجميّل: "بات لدينا دولة ورئيس جمهورية نفتخر به وحكومة وحان الوقت لكل القيادة السياسية في لبنان أن تكون جازمة أن تأخذ إجراءات جذرية ويتحمل الجميع مسؤولياته، نحن نريد فتح صفحة جديدة في لبنان ونعيد بناء بلد المؤسسات بالمساواة تحت سقف القانون وما يحول دن ذلك هو هذا النوع من التصاريح التي تعتبر فيها بعض الأطراف أنها لا تزال تستطيع أن تقرر هذه الأمور بمفردها من دون العودة الى الدولة وهذا ما نرفضه، نريد أن نبني بلدًا والذهاب الى مصارحة ومصالحة حقيقية بين اللبنانيين، تطوير وإصلاح نظامنا السياسي والقوانين.

الجميّل الذي استبعد إمكانية فتح جبهة من لبنان امل ان يكون حزب الله استوعب ما حصل وأن يفكر بناسه ولا يجرنا معه في مغامرة جديدة وعلى الدولة أن تقوم بكل الإجراءات لمنع فتح أي جبهة من داخل لبنان".



النائب نعمة افرام: النائب افرام قال من جهته: "كنا في اجتماع تنسيقي لقراءة الأحداث وقد تبادلنا الآراء ولا شك أننا نعيش لحظات تاريخية في الشرق ونأمل أن يكون لدينا الوعي كي لا ندخل بمغامرة تهدد كيان لبنان، تبادلنا مع الجميّل الأفكار والرؤية ونحن نقرأ في الكتاب نفسه وفي الأسابيع القادمة لدينا عمل كبير وللبحث صلة وسيكون هناك تواصل لأننا نعيش لحظات دقيقة."

وردًا على كلام قاسم، قال افرام:" كلامه يشرع دخول اسرائيل الى حرب جديدة الى لبنان وانا خائف على الكيان اللبناني".