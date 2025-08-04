Aug 4, 2025 3:53 PMClock
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الجميّل: هدفنا ألا يخشى اللبنانيون من تكرار هكذا انفجارات وأن يكون انفجار 4 آب 2020 خاتمة أحزان اللبناينين وهدفنا أن يفتح اللبنانيون صفحة جديدة في حياتهم الشخصية وان يكون لديهم بلد ودولة ومستقبل

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