Jun 30, 2025 12:31 PMClock
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الجميّل من مجلس النواب: طلبنا من الرئيس بري عقد جلسة نيابية كي يطلع النواب على ملف حصرية السلاح وملف مفصلي بالنسبة للمرحلة القادمة

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