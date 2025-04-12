Apr 12, 2025 5:24 PMClock
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الجميّل: من أول الطريق لا نريد فتح جراح الحرب فنحن أكثر من يعرف بشاعة الحرب لأننا نعرف قيمة الموت وبكينا على أهلنا وإخوتنا وسقط لنا أكثر من 5513 شهيدًا

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