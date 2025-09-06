أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ثقته بثبات قرار الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، الموصوف بـ"خارج السياق الوطني".

وأعطى رأيه بانسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، بعد أن كشف قائد الجيش عن الخطة العسكرية التي ستؤدي لحصر السلاح السائب.

وأبدى الجميّل، في حديث مع "العربية.نت" و"الحدث.نت"، دعمه المطلق لتلك الوصفة السياسية، التي يمكن لها أن تقود لبنان لأن تصبح دولة طبيعية ذات سيادة.

ولم يُعر اهتماماً للتهديدات التي أطلقها زعيم ميليشيا حزب الله، نعيم قاسم، بوجه الدولة، بعد قرار نزع سلاح حزبه، والذي رفع صوته بأن ذلك قد يقود لمعركة "كربلائية"، بحسب تعبيره.

وجرى الحوار على النحو التالي:

*صف لي ما الذي حصل في لبنان بعد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح؟

**ما الذي حصل.. أكيد تعرف ما الذي حصل.. اليوم الحكومة اللبنانية ماضية قُدماً باستعادة القرار في لبنان، والدولة والسيادة. الأمور مستمرة خطوة وراء خطوة، وصولاً إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. وهذا ما يريده معظم اللبنانيين.



%90 مع حصر السلاح

*هل لك أن تعطيني نسبة معينة للمؤيدين أو الراغبين بنزع سلاح حزب الله؟



**أنا عملت مباشرة على الهواء في المجلس النيابي. قمت بسؤال الكتل النيابية من يوافق على حصر السلاح بيد الدولة؟ تبين أن 90% من المجلس النيابي يريد حصر السلاح. الفريق الوحيد الذي يقف ضد هذا الأمر هو حزب الله. وحزب الله يمثل 10% من المجلس النيابي. في حين كما قلت لك إن 90% مع حصر السلاح، ومن ضمنهم الرئيس نبيه بري. سألت الرئيس بري مباشرة: هل هو مع حصر السلاح؟ أجاب بـ"نعم، أنا مع حصر السلاح". أصبح هنا معظم اللبنانيين سنة وشيعة ودروز ومسيحييين. الجميع يريد حصر السلاح. الوحيد المتبقي حزب الله.



ضمانات مفقودة

*على ذكر الرئيس نبيه بري، هل مواقفه مضمونة باعتبار أن الجميع يعرف أن شخصيته -لا أريد القول "المتقلبة" بل- المتذبذة إلى حدٍ ما في الرأي. هل تضمن موقفه أنه مع نزع السلاح؟

**لا أحد يضمن أحداً في لبنان. عندما كان الجميع يصوت لصالح مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية عام 2016، كان حزب الكتائب الوحيد الذي لم يصوت للرئيس ميشال عون، كونه مرشح حزب الله للرئاسة. من هذا المنطلق أقول لك، إن المواقف متقلبة في لبنان. وبالتالي لا يمكن ضمان أحد. الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله إنه عندما سُئل الجميع أمام كاميرات التلفزيونات وأمام العالم، أجاب فئة كبيرة من المجلس النيابي، أنه مع حصر السلاح بيد الدولة. هذا ما يمكن أن أقوله لك في هذا الصدد.

خطة الجيش.. وانسحاب وزراء الثنائي الشيعي

*لماذا برأيك انسحب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، التي شهدت مناقشة خطة الجيش اللبناني الرامية لنزع السلاح من حزب الله؟



**واضح أن حزب الله حتى اللحظة، بموقفه الرسمي، لا يزال بموقع الرفض. والرئيس بري يتضامن مع حزب الله حتى الآن. إلى أي حد سيبقى الوضع كذلك؟ لا أعلم. إنما ما يمكن أن أقوله إن موضوع حصر السلاح قيد التنفيذ. كل يوم هناك تفكيك لمستودع، أو موقع، أو مخزن، من قبل قوات اليونيفيل، والجيش اللبناني. الأمور سالكة لحصر السلاح. القرار اليوم بمجلس الوزراء هو بهذا الاتجاه. رئيس الجمهورية بهذا الاتجاه. رئيس الحكومة بهذا الاتجاه. مجلس الوزراء بهذا الاتجاه. ولا أحد يمكن أن يوقف هذا المسار.

خطاب متشنج

*إنما هناك خطاب متشنج من طرف حزب الله. هدد بمواجهة الجيش والدولة باستخدام مؤيديه؟

**حتى هذه اللحظة، لا يزال كل شيء على صعيد الكلام. على صعيد الواقع لا شيء. حتى عندما يقومون بمسيرات سيارة، لا يتجاوز عدد المتظاهرين مئة شخص.

تململ القواعد الشعبية

*هذا الأمر يقودني لسؤال: هل بات واضحاً وملموساً تململ القواعد والحاضنة الشعبية المؤيدة لحزب الله جراء سياساته؟

**لا أظن أنه يمكن بعد كل ما حصل ألا يكون هناك تململ. هناك شريحة واسعة من اللبنانيين، دفعوا الثمن غالياً، من مغامرات حزب الله لمصلحة إيران، وخدمة أجندات لا علاقة لها بلبنان. الثمن قتلى، ودمار، وأكثرية مشردة من بيوتها، تعيش حالياً حالة من الوضع المأساوي اجتماعياً. أكيد؛ ومن الطبيعي أن يكون هناك تململ.



نعيم قاسم ومعركة كربلاء

*هذا التململ الذي قصدته ألا يراه نعيم قاسم، الذي قال قبل أيام إن المعركة القادمة "كربلائية" على حد وصفه؟

**لا أدري كيف سيترجم هذا الحديث. لننتظر كيف سيترجمون هذا الكلام. حتى اللحظة لا نرى ذلك. بعد كل المزايدات التي رأيناها من حزب الله؛ كنا نتوقع أن يبقى هذا النوع التصريحات لاستيعاب الجمهور. لكن على الأرض، هذا الحديث لن يكون له أي تأثير أو ترجمة واقعية.

مواطنة شيعة لبنان بلا وصاية

*إذاً.. ما الذي يجب أن يحدث؟

**الذي يجب أن يحدث اليوم هو أن تستمر الدولة في استعادة القرار كي نحرر الأموال التي تنتظر لبنان لإعادة الإعمار، واستعادة عافية الاقتصاد اللبناني. نحن جميعنا بحاجة لهذا الأمر. كل اللبنانيين بحاجة لذلك، ومن ضمن ذلك، الطائفة الشيعية الكريمة التي نريدها شريكة في إعادة بناء لبنان، لكن من دون وصاية حزب الله، وإيران عليها.





ترسانة الحزب

*ألا تعتقد أن خسارة جزء كبير من ترسانة حزب الله، جعلته أضعف من التهديدات التي يطلقها بطريقة أو بأخرى؟

**لا أعرف واقع حزب الله الميداني. ولكن يبدو للجميع، أنه حتى اللحظة، لن يتمكنوا من ترجمة كلامهم على أرض الواقع. ما يهمنا ألا تتراجع الدولة عن مشروعها، وأن يستمر الرئيس جوزيف عون، والرئيس نواف سلام بجهودهم. نقف إلى جانبهم، وندعم بشكل كامل هذه المسيرة للوصول إلى دولة حقيقية. دولة سيدة مستقلة، تستوعب أبناءها، وقادرة على حماية نفسها بعلاقاتها وصداقاتها.

مواجهة بين الجيش والميليشيا

*فيما لو لا قدر الله حدثت مواجهة بين الجيش وحزب الله، من الذي سيكسب ومن الذي سيخسر. وهل ستشعل لبنان؟

**لن تحصل مواجهة. الجيش اللبناني مكتمل الأوصاف. هو جامع لكل اللبنانيين، وله دعم من الجميع، ولديه كل القدرات. لا أحد في الداخل يمكنه أن يتحدى الجيش. هو أقوى بكثير من كل فريق في لبنان. لا أحد سيتجرأ على مد يده نحو الجيش اللبناني.

لبنان ونظام الأسدين

*دعني أنتقل معك لفتح ملف نظام الأسدين "الأب والابن"، لا سيما أن لبنان عانى من نظامهما كثيراً. صف لي الوضع، أو الحالة العامة في بلادك بعد زوال الأسد؟

**لا شك أن نظام الأسد كانت له آثار مأساوية على لبنان، منذ 40 سنة. مأساة، واغتيالات، واحتلال، ودمار، وجميع أنواع التنكيل بالشعب اللبناني. أكيد أن سقوط نظام الأسد، وإقفال ممر تمويل وتموين وتسليح حزب الله عبر البر من خلال سوريا، غيّر في الواقع اللبناني. وغيّر التأثير السلبي المباشر لنظام الأسد في لبنان. لا شك أن سقوط الأسد له آثار إيجابية جداً جداً على لبنان، على أمل أن النظام الجديد يتعامل بشكل فيه احترام واعتراف متبادل، لنتمكن من بناء علاقة ندية وصداقة مع سوريا، وهذا الذي لم يحصل في الماضي. نريد أن تكون هناك علاقات جيدة مبنية على احترام، وألا تتدخل سوريا في شؤوننا. كما لا نتدخل نحن في شؤونها. هكذا تكون العلاقات الطيبة والطبيعية بين الدول.

اغتيالات الأسد

*سأعود للنظام الجديد، لكن بعد زوال الأسد على الأقل انزاحت غمة التفجيرات والاغتيالات السياسية في لبنان.. هل هذا صحيح؟

**من قال لك إنه فقط نظام الأسد يقوم بهذه الاغتيالات؟



تنسيق التصفيات بين الضاحية ودمشق

*أعرف ماذا ستقول.. ستشير إلى حزب الله؟

**يجب ألا ننسى إدانة عناصر حزب الله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. نظام الأسد كانت له يد. لكن المنفذ حزب الله. هناك معارضون للحزب تمت تصفيتهم. بالتالي بقية الاغتيالات، لا ندري إذا كان نظام الأسد أو حزب الله وراءها. لكن لا شك أنهم كانوا ينسقون هذه الأعمال سوياً.

الكتائب وأحمد الشرع

*بالنسبة للنظام السوري الجديد. وأنت زعيم لحزب سياسي مسيحي كبير في لبنان، هل هناك نية من قبلكم لزيارة دمشق؟

**في الوقت الحاضر لا شيء منظما بهذا الاتجاه. ولا شيء يمنع ذلك في المستقبل. نحن ننتظر أن تستقر الأمور في سوريا. ما نتمناه أن تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة الحكومتين، وألا يكون هناك خطوط موازية للدولة بين سوريا ولبنان. يجب أن نحصر العلاقة بين الدولتين، وألا تكون علاقة سوريا بالأحزاب اللبنانية بشكل مباشر.

سوريا والمرحلة الانتقالية

*المهم لا يوجد تحفظات؟

**تحفظات.. نعتبر أن الموضوع مبكّر لإعطاء رأي بالأمر. أعتبر أن سوريا اليوم في مرحلة انتقالية لا يمكن أن نحكم على شيء، قبل أن تنتهي المرحلة الانتقاليه وتستقر الأمور.

معضلات متراكمة

*تستقر الأمور.. هذا محور يقودني لسؤال، هل تقصد ملف الدروز في سوريا المشتعل أصلاً؟

**ليس فقط موضوع الدروز. هناك موضوع المسيحيين. والأكراد. والعلويين. هناك مجموعة من المعضلات التي لم يتم حلها بعد. هناك موضوع الحوكمة كيف سيستقر النظام السياسي في سوريا. هناك مجموعة من الأمور لم تستقر بعد لنتمكن من أن نعطي رأينا. نأمل أن ينجح الرئيس أحمد الشرع في نقل سوريا إلى مكان أفضل. دولة تحترم الجميع، وتحمي الجميع، ويكون لها علاقة جيدة من لبنان.

نتائج الحرب وتشنج المجموعات

*برأيك ما مشكلة الدروز في سوريا؟

**أظن أن هذا الأمر من نتائج الحرب السورية. هناك تشنج بين مجموعات كانت تتقاتل مع بعضها بعضا منذ سنوات. ليس بين ليلة وضحاها يمكن لهؤلاء أن يتعايشوا على أرض واحدة، من دون أن يكون هناك نوع من المصالحة الحقيقية في سوريا، وأن يحصل مؤتمر وطني يجمع الجميع، وينتقلوا إلى فتح صفحة جديدة بين بعضهم بعضا. أظن أن الأمور بحاجة إلى الوقت، وبحاجة إلى خطوات شجاعة، باتجاه تكريس وتحصين الوحدة الوطنية. ومصالحة السوريين بين بعضهم بعضا. كما يجب أن يحصل في لبنان. نحن أيضاً في لبنان بحاجة إلى هذا الأمر.



انعكاسات الأزمة على لبنان

*هناك بعض الأطراف اللبنانية تعمد التدخل في تلك الأزمة.. هل لذلك انعكاسات على لبنان؟

**لا أتوقع أن من مصلحة أحد في لبنان أن يتدخل بالشأن السوري. قلناها حينما كان البعض يريد أن يذهب لسوريا ليقاتل الأسد. ومن ثم قلناها عندما قال البعض إنه يريد أن يدافع عن الأسد. واليوم نقولها لكل من يريد أن يذهب لسوريا، ليأخذ موقفاً مع هذا أو ذاك. نحن نعتبر أن لبنان يجب أن يبقى على الحياد. يمكن أن نعطي رأينا. إنما لا يجب أن نتدخل، وأن نرسل أي أحد إلى سوريا لتسجيل المواقف مع أو ضد أي طرف.

السعودية ولبنان

*أخيراً.. أريد فهم رؤيتك حول المواقف السعودية مع لبنان، لا سيما تلك الأخيرة التي ساهمت الرياض من خلالها في انتخاب رئيس للدولة لعودة لبنان إلى وضعه الصحيح؟

**نعتبر أن المملكة لديها أياد بيضاء على لبنان، منذ اللحظة الأولى من تاريخ قديم من العلاقات. اليوم المملكة هي مثال وقدوة في العالم العربي، باتجاه التطور، والانفتاح والاعتدال في العالم العربي.

من واجب لبنان أن يستعيد أنفاسه بسرعة كبيرة ليتمكن من مواكبة النهضة العربية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يبرهن يومياً أنه "رجل استثنائي"، ينقل بلده بسرعة كبيرة جداً لتكون مثالا في العالم بالنهوض والعولمة والتقنيات الجديدة. المملكة قامت ولا تزال تقوم بدعم لبنان. تريد لبنان أن يكون حرا، ويواجه الفساد، ولديه حوكمة رشيدة، وهذا ما نريده أيضاً. يريد السعوديون أن يكون لبنان جزءا لا يتجزأ من نهضة العالم العربي، وهذا ما نريده. يريدون أن يكون لبنان خاليا من وجود أي ميليشيات مسلحة، وهذا ما نريده. وأيضاً يريدون أن تكون علاقة لبنان مع المملكة عبر مؤسساتها الشرعية، وهذا ما نريده. بالتالي؛ الدور الذي تقوم به السعودية بدعم سيادة لبنان واستقلاله، ودعم الشعب اللبناني ليقف على قدميه، هو أمر بالنسبة لنا مفصلي وأساس لبناء لبنان الجديد.