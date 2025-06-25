المركزية - أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، أن "لبنان سيعود أفضل مما كان، وسنبقى في لبنان ونعيش فيه ونؤسس عائلة لانه بلدنا ولن نتخلى عنه".

وقال الجميل خلال تخريج طلاب ثانوية بكفيا الرسمية لشهادة الثانوية العامة دفعة "قادة المستقبل" للعام الدراسي 2024-2025: "أملنا كبير بالمستقبل، مررنا مع اهلنا لعشرات السنين في الآلام، ونتمنى في هذه الفترة ان يعود لبنان سويسرا الشرق ويعود البلد الذي نفخر بالانتماء إليه ونعيش فيه بسلام وحرية وبازدهار ومحبة”، واعداً الطلاب بـ”البقاء الى جانبهم في كل مراحل حياتهم".

ووجه تحية للأهل "الذين هم ايضا عانوا من الظروف الصعبة وبذلوا تضحيات كبيرة من أجل أن يصل أولادهم إلى ما وصلوا إليه اليوم".