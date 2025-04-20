تتوالى بيانات التهنئة من سياسيين وشخصيات بمناسبة "عيد الفصح"، وقد أعربت أغلبها عن الأمل ببلوغ لبنان بر الأمان وانتهاء الحرب.

الحجار: وكتب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار على منصة "أكس": "بمناسبة عيد الفصح المجيد، نتوجّه إلى اللبنانيين عامةً، والمسيحيين خاصةً، بأصدق التهاني والتمنيات، آملين أن يحمل هذا العيد معه بداية جديدة للبنان، مليئة بالرجاء، والتجدّد، والوحدة بين جميع أبنائه".

سامي الجميّل: وكتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل على منصة "أكس" لمناسبة أحد الفصح، قائلا:" في عيد الفصح، يتجدّد الرجاء، ويتقدّم النور على العتمة. لبنان، برغم جراحه، يسير بثبات نحو قيامته. فصحٌ مجيد، لوطنٍ لا تنكسر إرادته، ولشعبٍ لا يفقد الإيمان بغدٍ أفضل."

أيوب: كذلك، كتبت النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصّة "أكس": "هذا هو اليومُ الّذي صنعه الربّْ، فلنفرحْ ولنتهلَّل به. المسيحُ قامَ من بين الأموات، ووطىءَ الموتَ بالموت وَوَهَبَ الحياة للذين في القبور. فصح مجيد وكل عيد وانتم وعائلاتكم بخير على أمل قيامة لبنان الحقيقية وأن يعم السلام والأمان ربوع وطننا الحبيب".

الخازن: توازياً، كتب النائب فريد هيكل الخازن على منصة "أكس": "لتكن قيامة المسيح بداية لقيامة لبنان من بين الألم. فصح مجيد".

سكاف: من جهته، كتب النائب غسان سكاف على منصة "أكس": "‏في ⁧‫عيد الفصح المجيد‬⁩، نطلب من الرب ⁧‫يسوع المسيح‬⁩ القائم من بين الأموات أن يوقف صلب ⁧‫لبنان‬⁩ وينير دربه نحوّ ⁧‫القيامة‬⁩ ويُبعد اليوضاسيين الذين باعوا ⁧‫الوطن‬⁩ بثلاثين من الفضة. كفى دماءً ودموعاً ! آن للبنان أن ينهض ويُبعث من بين الركام".

بدر: وكتب النائب نبيل بدر عير حسابه على منصة "اكس": "فصح مجيد أعاده الله على اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالخير والسلام، متمنين للبنان أياماً أفضل يسودها الأمان والازدهار".

مخزومي: بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، أتقدّم من اللبنانيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا، بخالص التهاني وأطيب التمنيات بأن يحلّ الأمان والسلام في ربوع وطننا، الذي سنسعى ونعمل جاهدين على نهوضه وإعادة بنائه ليعود إلى مكانته الطبيعية كمنارة ثقافة ورقي واعتدال، كما عهدناه دائمًا. كل عام وأنتم بخير".

البزري: وهنأ النائب عبد الرحمن البزري بعيد الفصح المجيد، آملا أن "تحمل الأيام المقبلة تباشير ولادة جديدة للبناننا الذي نُحب المبني على التسامح والتعايش والعدالة"، داعياً الى أن "تكون هذه المناسبة المجيدة حافزاً لتخطّي الآلام والأزمات التي عايشناها".

سعد: كما تقدم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد في بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى اللبنانيين عامة، وإلى الإخوة المسيحيين خاصة، لمناسبة عيد الفصح، راجيا أن يعيده الله على لبنان واللبنانيين بالأمن والاستقرار، وبالخير والبركات، وأن يتجاوز وطننا الحبيب جميع أزماته.

وأكد في رسالته أن "هذه المناسبة المباركة، بما تحمله من معاني الفداء والقيامة والأمل، تدعونا جميعا إلى التمسك بالقيم الإنسانية والوطنية، وتعزيز روح المحبة والتضامن بين أبناء الوطن الواحد".

ووجه سعد تحية محبة وتقدير إلى "الإخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وإلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، الذين يجسدون ببطولاتهم اليومية أسمى معاني الفداء والصبر والرجاء".

وختم بالدعاء أن "تحمل قيامة السيد المسيح معها فجر حرية وعدالة لفلسطين، وعودة كريمة لشعبها إلى أرضه ووطنه".

الصمد: وهنأ النائب جهاد الصمد، في بيان، اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بمناسبة عيد الفصح المجيد، املا ان "يعيده الله عليهم بالخير والامن والاستقرار، وان يتجاوز الوطن في الايام المقبلة الازمات التي يعاني منها على كل الصعد".

ووجه الصمد "التحية للفلسطينيين الصامدين في قطاع غزة والضفة الغربية في ارض مهد السيد المسيح الذي قاوم الظلم والاضطهاد، وهي مقاومة ما تزال مستمرة حتى اليوم لتحرير الارض ولايقاف حرب ابادة لم يشهد التاريخ مثيلا لها".

اللواء إبراهيم: في السياق، كتب اللواء عباس ابراهيم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “فصح مجيد لشعب لا يزال يحمل صليبه يوميا على دروب الاحتلال والدمار والانقسام. من رحم المعاناة يولد الرجاء ومن قلب الظلمة تشرق قيامة ننتظرها للبنان: قيامة عدالة وسيادة ووحدة وأمان اجتماعي. فصح مجيد، على أمل قيامة وطنية تنقذ لبنان وتعيد إليه نوره”.