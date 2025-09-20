أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، أن الحزب ظل دائمًا في المكان الصح، محافظًا على موقعه الوطني ومتمسكًا بالمصلحة العليا للبنان، بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو حسابات حزبية. وشدد الجميّل على أن العمل الوطني والمواقف الثابتة للحزب تشكلان الركيزة الأساسية لاستمرار المسيرة السياسية، مؤكدًا على وفائه للقضية اللبنانية.

الجميّل تحدث خلال عملية التسلم والتسليم بين الرئيس السابق لإقليم المتن وليد حروق والرئيس الجديد ميشال الهراوي بحضور الرئيس أمين الجميل وعقيلته السيدة جويس ورئيس الحزب النائب سامي الجميل والنائب الياس حنكش والامين العام سيرج داغر وحشد من اعضاء المكتب السياسي ورؤساء الاقسام المتنية.

وأشار الجميّل إلى أن الكتائب، منذ تأسيسها، كانت دائمًا في موقع المسؤولية الوطنية، متصدية لكل التحديات الداخلية والخارجية، ومواجهة التدخلات الأجنبية، بما يضمن سيادة الدولة اللبنانية وكرامة مواطنيها. وأوضح أن الحزب اتخذ قراراته متكئاً على خبرة سياسية تراكمت على مدى عقود، مع الالتزام بمبادئ وأخلاقيات وطنية واضحة، ثابتة ومرتكزة على حماية اللبنانيين والحفاظ على استقلال القرار الوطني.

كما تطرق إلى تاريخ الحزب، موضحاً أنه تعامل مع جميع الأحداث السياسية بحكمة ومسؤولية، ولم يسمح لأي تحديات داخلية أو محاولات لإضعافه أن تغيّر من مواقفه الوطنية الثابتة.

وختم الجميّل كلمته بالتأكيد على أن الكتائب تمثل مدرسة وطنية تعلم أعضاءها أن يكونوا ملتزمين بالقيم والمبادئ السياسية والأخلاقية، مع نقل الخبرة للأجيال الجديدة لضمان استمرار الحزب في لعب دوره الوطني. وشدد على أن الحزب، بتاريخ شهدائه وتضحياته، وبخبرته، سيستمر في خدمة لبنان والدفاع عن سيادته ومصالحه العليا.

حروق

وكانت كلمة للرئيس السابق لإقليم المتن وليد حروق الذي نوه بمزايا الرئيس الجديد للإقليم وشكر كل من واكبه في فترة توليه لرئاسة الاقليم خصوصا في فترة الانتخابات والحرب الإسرائيلية وكل ما رافق ذلك من تطورات على الصعد كافة. وشدد على الديمقراطية في الحزب شاكرا رئيس الحزب على ثقته.

الهراوي

كما تحدث رئيس الاقليم ميشال الهراوي شاكراً رئيس الاقليم السابق، ومنوها بمناقبيته الحزبية مع اللجنة التنفيذية. ولفت الى الاستحقاقات التي خاضها الاقليم لاسيما الانتخابات البلدية والتي حقق فيها الاقليم ارقاما جيدة. ودعا الى بذل الجهد والالتزام والثقة بالذات لتحقيق النتائج الافضل في الاستحقاقات المقبلة. واكد الهراوي على دور الاقسام ضمن الالتزام والانضباط لأنهم الاساس في حزب الكتائب.