Apr 12, 2025 5:27 PMClock
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الجميّل: تشويه التاريخ أدى إلى أن هناك جيلًا تربّى من دون أن يعرف حقيقة ما حصل وكيف نبني بلدًا جديدًا إذا لم نفهم ما حصل ونميّز الخطأ من الصواب

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