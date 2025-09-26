Sep 26, 2025 1:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجميّل بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام: مشكلة البلد أكبر من ما جرى على صخرة الروشة وعلى السلطة ان تكون موحدة في وجه ما يقوم به حزب الله لمنع الدولة من استعادة دورها ولكن هناك مسار سوف يستمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o