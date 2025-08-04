Aug 4, 2025 3:48 PMClock
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الجميّل: اليوم وبعد مرور 5 سنوات لدينا رسالتان كحزب، الأولى أن مسيرة العدالة نحن ككتائب مؤتمنون لتحقيقها ووزير العدل يؤمن كل الظروف ليقوم القضاء بعمله وحرر كل القيود التي كانت تعرقل التحقيق

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