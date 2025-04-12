Apr 12, 2025 5:38 PMClock
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الجميّل: الهدف أن نستذكر كي نتعلّم وكي لا تتكرّر ومهمة صعبة أن نفتح موضوع الحرب وأول مرة منذ 30 سنة نتكلم عن الموضوع ولكن هناك عبر

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