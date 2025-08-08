Aug 8, 2025 1:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجميّل: القرار الذي اتخذ امس هو لمصلحة جميع اللبنانيين لأي طائفة انتموا ولأي منطقة واللبنانيون سيشعرون ان القانون سيطبق على الجميع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o