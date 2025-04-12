Apr 12, 2025 5:25 PMClock
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الجميّل: الجزء الأكبر قصة مقاومة دفاعًا عن لبنان وأتينا نخبر قصتنا وقصة مقاومتنا مثلما هي لنمنع التزوير الذي بدأ سنة 1990 من قبل النظام السوري وحلفائه ولنكرّم أبطالنا ونأخذ العبر كي لا تتكرّر الحرب

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