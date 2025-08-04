Aug 4, 2025 3:51 PMClock
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الجميّل: التحقيق الذي وقف ل3 سنوات تمكن الوزير من أن يرمي كل الظروف لإعادة انطلاقه ولمساعدة القاضي ليقوم بعمله ونتأمل أن يصدر القرار الاتهامي ويعرف اللبنانيون ما حصل في هذا اليوم

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