Apr 12, 2025 5:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجميّل:هل كان المطلوب منّا أن نسلّم ضيعنا وأبناءنا؟ لا بل دافعنا عن أنفسنا وخضنا معارك مشرفة دفاعًا عن بيوتنا وضيعنا ولم نواجه لبنانيين إنما معسكرات غريبة وبقينا وصمدنا وأسقطنا مخطط التوطين والوطن البديل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o