المركزية - التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، حيث جرى بحث في التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

الاجتماع حضره نائب رئيس الحزب نبيل حكيّم، عضو المكتب السياسي الآن حكيم إضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله والمستشار السياسي في السفارة الفرنسية رومان كالفاري.

وتناول البحث موضوع سلاح "حزب الله" ودور لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مع التشديد على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يُحصر السلاح بيدها وفق الدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.

كما جرى التأكيد على أهمية التزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة منها، وعلى دور المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا في الضغط على جميع الأطراف المعنيين بالمسار الدولي لضمان حسن التنفيذ، بما يشمل الجانب الإسرائيلي.

وتطرق البحث أيضاً إلى التطورات الداخلية، ولا سيما الاستحقاقات الانتخابية والإصلاحات الأساسية التي تشكّل مدخلاً أساسياً لإعادة النهوض الاقتصادي في لبنان.