أكد النائب نديم الجميل أن ما يحصل في سوريا مخيف ويمكن أن يرتد على الداخل اللبناني بطريقة سريعة، قائلا: "رأينا التظاهرات في طرابلس والجبل وهذا يمكن أن يؤدي الى نوع من انقسام طائفي في البلد وهذا أمر خطير جدا". وأضاف: "ما أزعجني هو الغياب التام لمؤسسات الدولة عما يحصل فلم نرى دعوة لمجلس الوزراء أو لمجلس الأعلى للدفاع".

وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أشار الجميل الى أنه لم يحضر آخر جلسة لمجلس النواب. واذ لفت الى أن حزب الكتائب لديه وزير ويدعم الحكومة، رأى أن هناك تقصيرا كبيرا يحصل من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية. وقال: "لو كنت في مجلس النواب ربما كنت منحت الثقة للحكومة لأننا ممثلون في الحكومة".