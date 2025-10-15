المركزية - استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو النائب نديم الجميل على رأس وفد من منطقة بيروت الكتائبية.

وجرى خلال اللقاء عرض موضوع قانون الانتخاب وضرورة تصويت المغتربين لـ١٢٨ نائبا والخطوات الآيلة لتحقيق ذلك.

وتمنى الجميل أن يكون هناك تنسيق دائم بين الرابطة وحزب الكتائب في مختلف المواضيع السياسية والانمائية والفكرية.

وقد رحب الحلو بالنائب الجميل ورفاقه متوقفاً عن تاريخ حزب وعائلة قدّما للبنان.

وأطلع الحلو الوفد على خطة عمل الرابطة من خلال لجانها على الصعيدين الوطني والمسيحي.