زار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب جوزيف مكرزل في زيارة تهنئة لمناسبة تسلمه رئاسة الجامعة مؤخرا.

وخلال اللقاء، هنّأ رئيس الحزب الأب مكرزل متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، ومشيدا ب"الدور الريادي الذي لطالما لعبته جامعة الروح القدس في مسيرة التعليم العالي في لبنان، سواء على مستوى التميز الأكاديمي أو من خلال التزامها بالقيم الوطنية والإنسانية".

حضر اللقاء الاب المدبر ميشال أبو طقة والاب المدبر طوني فخري، ورافق رئيس الحزب في زيارته التي شملت جولة على مكتبة الجامعة التي تضم أرشيفات عن تاريخ لبنان ومتحف الجامعة، وفد ضم رئيس المجلس التربوي الدكتور شليطا بو طانيوس، رئيسة المجلس الصحي - الاجتماعي الدكتورة اميلي حايك، رئيسة مكتب الشؤون الاجتماعية كريستال كعدي ورئيس مصلحة الطلاب نديم كرم.

وقد تم خلال اللقاء البحث في التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع التعليم العالي في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وهجرة الكفاءات. كذلك، ناقش الطرفان سبل التعاون من أجل الحفاظ على مستوى التعليم، وتعزيز البنية التحتية الأكاديمية، وتوفير بيئة محفّزة للطلاب والأساتذة على حد سواء.

وشدد الجانبان على "ضرورة الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لإعادة بناء لبنان"، مؤكدَين "أن التعليم يبقى من أبرز عوامل الصمود ومفتاحًا أساسيًا للنهوض الوطني".

وتأتي هذه الزيارة في إطار الانفتاح الذي يحرص حزب الكتائب اللبنانية على تكريسه مع مختلف المؤسسات التربوية والثقافية انطلاقًا من إيمانه بالدور المحوري الذي تلعبه في حماية هوية لبنان الثقافية والفكرية.