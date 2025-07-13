عقدت الجمعية العمومية السنوية لرابطة كاريتاس لبنان بدعوة من رئيسها الأب ميشال عبود، في مقر الإدارة المركزية في سن الفيل – بيروت، بحضور المطران بول عبد الساتر المشرف على كاريتاس لبنان ممثلاً البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المطران ميشال عون، المطران شارل مراد، المطران كريكور باديشاه، ممثلي الاساقفة وكهنة وعلمانيين ومنتسبين ورؤساء اقاليم وموظفين ومتطوعين.

استُهلّ اللقاء بقداس ترأسه عبد الساتر الذي تحدث في عظته أن "العمل في كاريتاس هو دعوة إلهية ورسالة محبة وخصوصًا في خدمة الفقراء"، ودعا الحضور إلى التمسك بإرث من سبقوهم في هذه المسيرة، مشددًا على أن كل واحد مدعو ليصنع الخير من موقعه.

عبود

واستعرض الأب عبود في كلمته أبرز محطات مرت بها كاريتاس في العام الماضي 2024، مؤكدًا أن "كاريتاس رغم الأزمات التي تعصف بلبنان، لم تتوقف عن أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية، بل تابعت بعزم وثبات"، وقال: "حصلت كاريتاس لبنان في عام 2025 على تقييم "الالتزام الكاملFully Compliant "من كاريتاس العالمية، لتكون الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط."

وأشار إلى أن "أرصدة الرابطة التي كانت تقدّر بـ 6 ملايين دولار في العام 2020 بقيت مجمّدة في المصارف، في حين أنها نجحت في تحقيق استقرار نسبي عبر سيولة نقدية مما سمح باستمرار العمل ودعم الاستقرار الوظيفي". وقال: "بالرغم من التحديات والضغوطات التي طالت الكثير من الجمعيات، ومنها تجميد المساعدات الاميركية وتقليص التمويل الدولي وتأثير اكثر من 4000 موظف في القطاع الاهلي غير الحكومي من اصل 15000 بفقدان وظائفهم، حافظت كاريتاس على استمراريتها ولم تتأثر ميزانيتها الا بنسبة ضئيلة."

وشدّد على أهمية التواصل الخارجي، مشيرًا إلى المشاركة في مؤتمرات ولقاءات رسمية، داعيًا إلى أن يكون لكاريتاس "وزير خارجية" مهمته إيصال صوت الفقراء إلى العالم، وخصوصًا في بلدان الانتشار اللبناني. وركّزعلى أهمية تعزيز التواصل الداخلي، مشيدًا بشبكة المتطوعين وانتشار الأقاليم وتنوع البرامج.

وتوجه الى جهاز الأقاليم واصفا اياه بانه "القلب النابض"، والشبيبة بأنها "الروح المتحركة" في كاريتاس، مشيرًا إلى انخراط أكثر من 2000 شاب وشابة في العمل التطوعي، رغم التحديات الاقتصادية، وبأن كاريتاس كانت في الصفوف الأمامية خلال انفجار مرفأ بيروت، وجائحة كورونا، وأحداث الجنوب، واستمرت في دعم النازحين السوريين، مع تأكيدها على مبدأ العودة الكريمة. وأطلق استراتيجية جديدة لايجاد مصادر التمويل، ودعم المبادرات المحلية، وتوثيق الإنجازات رقمياً.

وذكّر بأن هذه الجمعية العمومية هي ما قبل الأخيرة في ولايته، مجددًا التزامه بخدمة الرسالة حتى النهاية، مؤكدا ان "كاريتاس هي كنيسة في قلب المجتمع، ومجتمع في قلب الكنيسة."

بعد ذلك، قدّم أمين السر العام فادي كرم، تقريرًا مفصلاً عن أبرز أنشطة الرابطة خلال عام 2024، مشيرًا إلى ان كاريتاس قدمت أكثر من 3,500,000 خدمة طالت نحو 600,000 مستفيد.

وعرض أمين المال العام نديم نادر، التقرير المالي لعام 2024، موضحًا التحديات المالية وآليات الصرف، وأكد على شفافية الأداء المالي.

وقدّمت شركة Grant Thornton تقريرها حول التدقيق الخارجي، مشيرة إلى التحديات المرتبطة بسعر الصرف والبيئة المصرفية في لبنان، وتم التصويت بالإجماع على تجديد التعاقد معها.

وفي الختام كانت مداخلات واستيضاحات من المشاركين، وبركة ختامية ولقمة محبة.