نظمت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية حفل عشائها السنوي في باريس بحضور القائم بالأعمال اللبناني في فرنسا زياد طعان وعدد كبير من الأطباء والجالية اللبنانية في باريس، وقد كانت ضيفة الشرف الفنانة هبة طوجي.

وفي هذا السياق وجه القائم بالاعمال اللبناني في باريس زياد طعان التحية لاعضاء الجمعية على الجهود الجبارة التي قاموا بها في العامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بشكل خاص عبر وقوفهم الى جانب اللبنانيين.

كذلك كانت كلمة لرئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد شدد فيها على "أننا نسعى ومن خلال هذا الحفل الى تعزيز التواصل بين الجالية اللبنانية التي عبرها ومن أجلها أسسنا هذه الشبكة الكبيرة من العاملين بالحقل الصحي والذين يتجاوز عددهم اليوم الـ950 فزداً من مختلف أنحاء أوروبا وخاصة في فرنسا.

وأشار الى أنه "ومن ضمن المشاريع التي نستعد للقيام بها فإننا سنقوم بإرسال فريق من ثلاثة أطباء للقيام بعمليات المياه الزرقاء في مستشفى سير الضنية في لبنان وذلك من 15 الى 25 نيسان المقبل"، واضاف: "هناك أيضاً مشروع تركيب الواح طاقة شمسية مع مستشفيات حكومية في لبنان ويفترض أن تكون البداية من مستشفى البوار الحكومي، أيضاً هناك التعاون ما بين الجمعية الطبية اللنانية الأوروبية وجمعيات أخرى في لبنان كجمعية وذلك عبر تأمين أدوية لهم كما ووضع الخبرات الطبية في الجمعية بتصرفهم".

أيضا خلال الحفل كانت كلمة لكل من الامينة العامة للجمعية الدكتورة نيكول جبارة رحبت فيها بالحضور وعرّفت بأعضاء المكتب الإداري كما لنائبة رئيس الجمعية الدكتورة غلاديس سعد التي تطرقت في كلمتها الى الدور الذي لعبته الجمعية على المستوى الانساني طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم.

وكان سبق حفل العشاء مؤتمر نظمته الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بعنوان "Santé de la femme et femmes de santé" جرى خلال الإضاءة على أهمية الصحة الجسدية والنفسية للمرأة.