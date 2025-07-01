Jul 1, 2025 9:11 AMClock
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الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) تقرر تجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، على خلفية احتجاجات واسعة من أكاديميين مغاربة ودعوات دولية للمقاطعة

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