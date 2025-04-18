أحيت الطوائف المسيحية في منطقة الهرمل رتبة دفن السيد المسيح، فرفعت الصلوات في الكنائس، وجسد بعض الشبان واقعة الصلب.

وفي كنيسة مار اليان في رأس بعلبك، حضر الرتبة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، قائد اللواء التاسع العميد سامر منصور وحشد من المؤمنين، وترأسها النائب الأسقفي العام لأبرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك الأرشمندريت يوسف شاهين عاونه كاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو.

وألقى شاهين عظة شدد على أهمية "الإلتزام بوصايا السيد المسيح التي تركز على المحبة لبعضنا البعض، وعلى المسامحة لبعضنا البعض، وعلى قول الحقيقة"، وقال: "يجب علينا الخروج من المعبر الضيق إلى طرقات أوسع فمن أراد التقدم يجب عليه اللجوء إلى المعابر الواسعة، وأن يعيش الحياة بفرح كما أحبها السيد المسيح".