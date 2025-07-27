قالت الجماعة الإسلامية في بيان: "تناقلت بعض الصحف والمواقع الإكترونية ووسائل الإعلام خبرا مفاده أن الجيش فكك مخيما تدريبيا مسلحا في منطقة عاليه، عائدا للجماعة الإسلامية.

يهمنا أن نوضح للرأي العام اللبناني أن الجماعة لا تملك مخيمات تدريب مسلحة في أي مكان من لبنان، ولا تسعى إلى ذلك، وهي ملتزمة بالسلم الأهلي والاستقرار الأمني، وأكدت على تعاونها وتنسيقها مع الأجهزة المعنية في لبنان لترسيخ ذلك، فضلا عن أنها ترفض تقديم أية ذريعة للعدو الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على لبنان. كما أكدت مرارا على دعوتها لاعتماد استراتيجية دفاعية تنسجم مع ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية لناحية الأمن الوطني ومستلزماته".

وطلبت الجماعة من وسائل الإعلام "الدقة والمسؤولية في تناول الأخبار، لما لذلك من تداعيات على أمن وحياة المواطنين والمؤسسات".