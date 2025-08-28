اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأوّل 2026.

وأكد المندوب الدائم للبنان السفير أحمد عرفه خلال جلسة مجلس الأمن انه "لا بد من الإشادة باليونيفيل وتقدير دورها وجهودها في حدود ولايتها، وتضحيات العاملين فيها حاضراً وماضياً لاسيما الشهداء منهم الذين سقطوا خلال أدائهم هذه الرسالة السامية في حفظ الأمن والسلم، ونحي شجاعتهم في الصمود في أصعب الأوقات، والشكر موصول إلى حكومات الدول المشاركة في هذه القوة التي لم تبخل بالتضحية في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة عينها."

وقال "لبنان يرحب بقرار المجلس الموقر تمديد ولاية اليونيفيل، ولكن، وأمام واقع التمديد الأخير هذا، يهمنا أن نذكر بالوقائع والحقائق التالية:

أولاً: أن لبنان لا يزال يرى في وجود اليونيفيل حاجة ماسة لتأمين الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، ريثما يتم التوصل إلى تفاهم سياسي شامل لجميع المسائل العالقة وفقاً للقرار 1701، ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة، بالتوازي مع انسحاب القوة بشكل منتظم وتدريجي يراعي التقدم المحرز في هذا الإطار، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من جميع الأراضي اللبنانية.

ثانياً: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأبرياء وللبنى التحتية فيه، فضلاً عن منع عودة النازحين داخلياً إلى بيوتهم وقراهم وأرزاقهم، علماً أنه ومنذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 نوفمبر الماضي، فإن الخروقات لهذه الترتيبات ولجميع القرارات الدولية ذات الصلة مصدرها اسرائيل.

وخلال جلسة تصويت مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل لعام و4 أشهر، وصف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة إنسحاب قوات اليونيفيل من لبنان عام 2027 بأنه "خبر جيّد".

نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن لفت بدوره الى ان أي انسحاب مسبق لليونيفيل من لبنان قد يهدد فرص الجيش في بسط سيطرته.

وشدد على ان الدولة اللبنانية ستكون وحدها المعنية بالأمن في أراضيها.

‏وقال:" لبنان بدأ بخطوات طموحة في مسار فرض سيادته ونزع سلاح حزب الله".

اما مندوب الجزائر في مجلس الأمن فقال ان استمرار دور اليونيفيل محوري لوقف الأعمال العدائية جنوب لبنان.

من جانبها، أعلنت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا أن “هذه المرة الأخيرة التي ندعم فيها التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان ونحث المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني خلال العام المقبل”.

نشرت وسائل إعلامية نص قرار التجديد لليونفيل، علماً أنّ الجلسة المخصصة للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان ستبدأ بعد قليل في نيويورك.