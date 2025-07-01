بعد إرجائها من مساء امس، وبعد انتظار لمدة ساعة لاكتمال النصاب القانوني للجلسة وهو 65 نائبا، انطلقت الجلسة التشريعية ظهراً في مجلس النواب بغياب نواب الكتائب والقوات وبعض المستقلين .

اقرار: وأقر مجلس النواب خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارا من اليوم.



ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول اعطاء منحة للمدنيين في الادارات العامة، وقال:" لا نستطيع ان نقدم قفزة في المجهول، فعلينا ان نعد دراسة". وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.

وأقر المجلس بعد نقاس امس واليوم اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.

كما أقر تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان ومشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب عبارة المحاكم من المادة الرابعة من الاقتراح وفقا لاقتراح النائب أشرف بيضون.

وأرجأ المجلس البحث باقتراح قانون مقدم من النائب أديب عبد المسيح حول تعديل مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بالمتممات الغذائية، وذلك بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وعند البدء بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق، وكانت الساعة تشير إلى الساعة الأولى والدقيقة العاشرة.

كنعان: واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال انعقاد الجلسة التشريعية انه"من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب و احتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً".

ورفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة قرابة الواحدة وربعا.

بوصعب بعد الجلسة: قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد رفع الجلسة التشريعية." إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب".



وأشار الى انه "من واجبات المجلس أن يؤمن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام".



ولفت الى "إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم".

قبل الجلسة: وقبيل الجلسة، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​ أنه مؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي، وقد أتفهم المقاطعين ولكن لا أفهم ما هو الأهّم من التّشريع اليوم؟

ولفت بوصعب في تصريح له من المجلس النيابي، الى اننا أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول ​قانون الانتخابات​، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم.

وأشار بوصعب إلى أن "الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل".

عن موقع الكتائب الالكتروني