المركزية - عقد البرلمان الشبابي النموذجي جلسته العامة الأولى، يوم السبت 13 أيلول 2025، في فندق موفنبيك بيروت، بحضور النواب والنائبات الشباب المنتخبين، وممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخابات، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين يتقدمهم سفير مملكة هولندا في لبنان.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية للمدير التنفيذي لمؤسسة أديان ألكسندر آدم الذي أكد على أن "البرلمان الشبابي لم يكن ليصبح حقيقة لولا دعم شركائنا في هذا المشروع"، وتابع قائلًا: "رغم التحديات والظروف الصعبة، نجحنا في تنظيم انتخابات شارك فيها 17,740 شابًا وشابة، وأسفرت عن انتخاب 64 نائبًا ونائبة، بلغت نسبة النساء بينهم 39٪. وهذه ليست مجرد أرقام، بل هي رسالة واضحة: هناك شرعية وهناك تنوع وهناك إصرار على المشاركة الحقيقية"، وأشار إلى أن البرلمان الشبابي "ليس مجرد ديكور أو نشاط رمزي بل مساحة حية للديمقراطية ومنبر للقيم المشتركة التي تجمعنا: الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة".

تلت ذلك كلمة لسفير مملكة هولندا في لبنان فرنك مولن، عبر فيها عن فخره بالمشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان، معتبرًا أن "حضورنا اليوم ما كان ليتحقق لولا الجهود الجبارة، وفي طليعتها جهود فريق أديان، إلى جانب جميع المشاركين والمشاركات"، وأضاف أن الديمقراطية هي "أفضل وسيلة لضمان أن يكون المجتمع نابضًا بالحياة وأن تكون لدى المواطنين ثقة بمن يحكمهم وأن تقوم علاقة شفافة وخاضعة للمساءلة بين المواطنين ودولتهم".

في كلمة له، شدد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عمار عبود، على أن المشروع شكل تجربة نموذجية لما يجب أن تكون عليه إدارة الانتخابات على المستوى الوطني. وقال: "نحن قمنا بواجباتنا: حضرنا القانون وشكلنا الهيئة المستقلة وأدرنا الانتخابات، والآن حان دوركم أنتم: أن تشرعوا وتناقشوا وتختلفوا وتقولوا كل ما تريدونه". وختم قائلًا: "هذا المشروع نموذجي، ليس لكم فقط بل للبلد بأسره وللشباب جميعًا وللشعب اللبناني بأكمله".

وفي رسالته إلى النواب الجدد، شدد مدير مركز رشاد للحوكمة الثقافية، فادي بدران، على أن "البرلمان الشبابي النموذجي ليس مجرد مساحة نقاش بل هو منصة برلمانية تحاكي عمل المجلس النيابي اللبناني".

تضمن جدول الجلسة كلمات افتتاحية وعرضًا لتجربة الدورة السابقة، ثم خُصص القسم الأخير لإجراء الانتخابات الداخلية حيث جرى انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل هيئة المكتب بالإضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان الدائمة.

يأتي هذا البرلمان ضمن إطار مشروع نموذجي يُنفذه مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان، بعنوان "شباب من أجل سياسة غير طائفية في لبنان"، يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب والشابات خارج القيد الطائفي وتمكينهم من لعب دور فاعل في صياغة السياسات العامة عبر تجربة تحاكي عمل المجلس النيابي اللبناني.