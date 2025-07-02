Jul 2, 2025 7:46 PMClock
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الجزيرة نقلا عن مصدر رسمي سوري: لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام إسرائيل الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وانسحابها من المناطق التي توغلت فيها

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