Apr 8, 2025 8:26 AMClock
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الجزيرة: قوات خاصة إسرائيلية تقتحم منزلا في المنطقة الغربية من نابلس شمال الضفة الغربية

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