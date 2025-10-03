Oct 3, 2025 6:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجزيرة: غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات وسط وشمالي مدينة خان يونس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o