Apr 17, 2025 10:00 AMClock
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"الجزيرة" عن مصادر فلسطينية: آلاف المستوطنين يقتحمون ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء صلوات تلمودية

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