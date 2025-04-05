Apr 5, 2025 7:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجزيرة: عدد من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية على تكية طعام خيرية في مخيم خان يونس

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o