May 2, 2025 8:00 AMClock
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الجزيرة: رتل من إدارة الأمن العام دخل إلى مدينة جرمانا بريف دمشق وعزز الحواجز المحيطة بها والمقر الأمني

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