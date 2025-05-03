May 3, 2025 3:08 PMClock
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الجزيرة: استشهاد صياد وإصابة آخر برصاص البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة غزة

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