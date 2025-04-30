Apr 30, 2025 8:31 AMClock
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الجديد: رئيس لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار الاميركي جاسبر جيفرز يتوجه في هذه الاثناء الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية وسيتم الاعلان عن اسم الجنرال الاميركي الجديد الذي سيخلف جيفرز

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