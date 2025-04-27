Apr 27, 2025 6:44 PMClock
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" الجديد": الغارة الإسرائيلية لم تخلّف أي خسائر بشرية بل نتج عنها أضرار مادية جسيمة

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