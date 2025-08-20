المركزية - استنكرت "الجبهة المسيحية" في بيان، "الحملة الوقحة التي شنّها إعلامي قناة المنار المدعو سهيل دياب، التي تطاولت على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأبشع النعوت، في إساءة مباشرة إلى رأس الكنيسة المارونية وإلى كل مسيحي ولبناني حر".

ورفضت "البيان الأخير للمفتي أحمد قبلان الذي حاول إضفاء القداسة على سلاح حزب الله وأمل ، متجرّئًا على مقام البطريركية المارونية، التي أُعطي لها مجد لبنان، في محاولة لإسكات صوتها السيادي والوطني".

وأعلنت "ان الموقف الأخير للبطريرك الراعي، الذي أكد شرعية الجيش اللبناني وحده ضامن أمن اللبنانيين، وفضح مزاعم المقاومة التي باتت مجرد شعارات فارغة، ورفض التدخل الإيراني في شؤون لبنان، يُعد موقفاً وطنياً صادقاً، وموقفاً يحمي السلم الأهلي، ويعكس إرادة أبناء الطائفة الشيعية وغيرهم من اللبنانيين للعيش بسلام بعيدًا من مشاريع الحرب والفتنة".

واشارت الى ان " هذه الوقاحة لم تعد مواقف فردية، بل نهج منظم من دويلة السلاح وأبواقها، يهدف إلى إخضاع اللبنانيين وتدجين مؤسسات الدولة والمرجعيات الروحية، خدمةً لمشروع خارجي لا صلة له بلبنان وهويته".

تابعت:"إنّ بكركي خط أحمر وصخرة لبنان الوطنية التي لن تهزها لا بيانات ميليشيوية ولا أبواق مأجورة، ومن أعطي له مجد لبنان هو سيد بكركي، وان أي مسّ بمقام البطريركية أو بموقف البطريرك الراعي هو إعلان حرب على هوية لبنان وكيانه الحر".

ودعت القوى السيادية والمسيحيين الأحرار إلى" التحرك الميداني والمدني دفاعًا عن البطريرك الراعي وبكركي، حمايةً لمقامات الكنيسة والمقدسات الوطنية، وتأكيدًا لسيادة لبنان وحرية الشعب اللبناني، محملة الدولة ورئيسها وحكومتها مسؤولية وضع حدّ لخطاب التحريض الذي يهدد السلم الأهلي ويضرب ركائز العيش المشترك".

ختمت:"لبنان لن يُحكم بفتاوى السلاح ولا بشتائم الأبواق. لبنان وطن سيادة وحرية، وبكركي ستبقى صخرة الحق التي تتحطم عليها أوهام الدويلة وأبواقها. المجد للبطريرك، المجد لبكركي، المجد للبنان الحرّ السيّد المستقل".