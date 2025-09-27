عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه ان "من يدفع الثمن هو الشعب والمطلوب اليوم هو قيام هيئة سياسية تحمل مشروعًا وطنيًا يرتكز على الأُسُسْ الدستورية وتعمل على إسقاط هذا النظام السياسي القائم منذ العام 1975".

ودعوا الى "قيام نظام إنتقالي مُصغّــر لمدة سنتين يتكوّن من مرجعيات وطنية لبنانية صرفة بمؤازرة دولية، حل كل الأحزاب والميليشيات التي نشأت منذ العام 1975 لغاية اليوم ، ووضع قانون جديد للأحزاب والجمعيات، إعلان حالة الطوارىء على كافة الأراضي اللبنانية ونشر القوات المُسلّحة الشرعية بإشراف أممي، ودرس وإقرار قانون للإنتخابات يُعيد الإعتبار للنظام الديموقراطي ويُنتج سلطة تُعبر عن إرادة فعليّة للشعب اللبناني".

وطالب المجتمعون كل المراجع السيادية من دون إستثناء إلى "التوّحد فورًا وإتخاذ قرار قيام نظام إنتقالي لأنه موقف صارم يوصل إلى السلام والسيادة الوطنية وحرية القرار تحت سلطة إنتقالية مرحلية ضد الدويلة والسلاح الخارج عن الشرعية".

واستنكروا ما صدر عن لسان رئيس برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن طريق أمداد ميليشيا حزب الله غير مقطوعة ويعتبرون أنّ "هذا الأمر هو تعَـدٍ على السيادة الوطنية وخرق لكل القرارات الدولية والمحلية".