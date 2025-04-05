Apr 5, 2025 6:37 PMClock
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الجبهة الشعبية: نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن جريمة إعدام المسعفين في رفح

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