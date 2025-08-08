المركزية - أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها "تنعي إلى جماهير شعبنا وأبناء أمتنا العربية والأحرار في العالم، باسم أمينها العام، ونائبه، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، رفيقيها القائدين/ الرفيق القائد عضو اللجنة المركزية العامة محمد خليل وشاح (أبو خليل)، والرفيق القائد الميداني مفيد حسن حسين، اللذين استشهدا أمس في جريمة اغتيال صهيونية غادرة على الطريق بين سوريا ولبنان.

أضافت في بيان: "وإذ تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذين القائدين الشهدين، اللذين قدما حياتهما فداءً لقضية شعبنا الفلسطيني العظيم، فإنها تستذكر بفخر واعتزاز نموذجاً نادراً من الوفاء والالتزام الثوري الذي جسده كل منهما.جسدا خلالها كل معاني البطولة والصمود التي عرف بها شعبنا في مواجهة آلة الاحتلال.لقد ترجم هذان الرفيقان بإخلاصهما المتواصل وتضحياتهما الجسيمة معنى النضال الفلسطيني الحقيقي، ذلك النضال الذي لا يوقفه ألم، ولا تكسره محن، ولا تعيقه صعاب الطريق، بل يزداد شموخاً وعزيمة مع كل خطوة يخطونها نحو الحرية والكرامة".

وختمت: "نتقدم بالتعازي الحارة إلى عائلتي الرفيقين الشهيدين القائدين، وإلى جميع رفاقهما، وإلى شعبنا الفلسطيني الأبي، ونعاهد دماءهم الطاهرة بأن نبقى على العهد، ماضين في دربهم حتى تحقيق العودة والنصر والتحرير الكامل لفلسطين من نهرها إلى بحرها".