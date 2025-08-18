المركزية - أفادت “الجبهة السيادية” في بيان بأنها تطالب بخروج وزراء "حزب الله" من الحكومة أو إقالتهم، معتبرة أنّ تصريحات الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تمثّل "تمرّدًا على الشرعية ومحاولة لجرّ لبنان إلى حروب وصراعات".

وأكدت أنّ هذه المواقف تُعدّ اعتداءً مباشرًا على السيادة وتهديدًا لأمن الدولة، مشيرة إلى أنّها تطالب بإحالة قاسم ومعاونيه إلى القضاء.

وثمّنت "الجبهة السيادية" مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة، داعية اللبنانيين الأحرار إلى دعم الحكومة ورئيسها باعتبارهما "الحصن الأخير للدولة في مواجهة الدويلة".