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Jun 21, 2025 11:32 AM
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2025-07-20 10:08:07
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2025-07-20 10:01:47
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أنباء عن حدث أمني في شمال قطاع غزة
2025-07-20 09:53:32
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آخر الأخبار
إعلام فلسطيني: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات شمال غربي قطاع غزة
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إعلام فلسطيني: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات شمال غربي قطاع غزة
10:01 AM
رويترز نقلا عن مصادر: زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية
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